Privat studieren, ohne Klischees zu erfüllen

Foto: privat

Die Vorteile haben allerdings ihren Preis. Während Studierende an staatlichen Hochschulen seit Abschaffung der Studiengebühren nur noch den Semesterbeitrag entrichten, müssen private Studierende mit hohen Gebühren rechnen. Die Monatskosten an der Macromedia Hochschule in Stuttgart liegen bei rund 900 Euro.

Was viele nicht wissen: Wie an staatlichen Hochschulen ist auch an privaten, aber staatlich anerkannten, Hochschulen eine Förderung durch BAföG möglich. An einigen privaten Hochschulen wie der Macromedia können Studierende zudem für ihr ehrenamtliches Engagement Subventionen erhalten. „Wenn du dich während des Studiums an der Hochschule sozial betätigst, werden dir etwa zehn Prozent der Semestergebühren erlassen“, erklärt Paul Paulick, der als bundesweiter Studentenvertreter der Hochschule ebenfalls diesen Nachlass erhält.