Die Verpackung macht’s

Foto: Bettina Meckel-Wolf

In der dreieinhalbjährigen Ausbildung, die Luis Brockhaus zum Teil – ein bis zwei Tage in der Woche – an der Berufsschule in Osnabrück verbringt, lernen die angehenden Technischen Produktdesigner*innen insbesondere das Erstellen technischer Zeichnungen und 3-D-Konstruktionen. „Wir arbeiten viel mit 3-D-CAD-Verfahren, sodass eine gewisse Affinität zur Arbeit am Computer und EDV-Kenntnisse sehr nützlich sind.“

Mit im Fähigkeiten-Gepäck haben sollte man zudem ein technisches Verständnis, räumliches Vorstellungvermögen und eine gewisse Kreativität. „Wobei es wichtig ist, zu wissen, dass ich selbst nicht der Designer des Produktes bin, obwohl die Berufsbezeichnung das vermuten lässt. Die Designs für die Artikel bekomme ich vorgegeben, entweder von unserer Design-Abteilung oder direkt vom Kunden“, fügt der Auszubildende hinzu.