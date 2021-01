Mit Leidenschaft Räume denken

Die Leistungen eines Architekturbüros sind in verschiedene Leistungsphasen eingeteilt, von der Grundlagenermittlung bis zur Objektbetreuung. In jeder dieser Phasen fallen unterschiedliche Aufgaben an, wobei nicht jedes Bauprojekt alle Leistungsphasen umfasst. Je nach Phase wird es mal mehr, mal weniger stressig: „Wenn etwa Pläne für die Abstimmung mit dem Bauamt fertiggestellt werden müssen, sind es immer arbeitsintensive Tage.“ Dann fallen auch mal Überstunden an. Trotz dieser Kehrseite ist es für Eva Girzalsky ihr Traumberuf: „Ich mag die Leidenschaft, mit der alle im Team dabei sind.“ Energie tankt sie nach dem Büroalltag im Tanzstudio auf: „Das ist Zeit für mich, um runterzukommen.“ Bewegung statt DIN-Normen.