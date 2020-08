Chemische Prozesse in der Mathematik abbilden

Die Naturwissenschaften in ihrer vollen Bandbreite haben es Stephan Obermeier bereits in der Schule angetan. Chemie und Biologie faszinierten ihn genauso wie Physik und Mathematik. Der Bachelorstudiengang Chemieingenieurwesen an der Technischen Universität in München passte schließlich perfekt zu seiner Leidenschaft. Das Studium beinhaltete Praktika und Studienarbeiten. „So konnte ich verschiedene Fachbereiche ausprobieren und feststellen, was mir persönlich am ehesten liegt“, erinnert sich der Chemieingenieur. Für ihn kristallisierte sich auf diese Weise heraus, dass er im Masterstudium die chemische Verfahrenstechnik als Vertiefung wählen würde.

Nachdem er im Unternehmen bereits ein Praktikum absolviert hatte, kehrte er für seine Masterarbeit zurück zu Linde. Als er den Abschluss dann aber in der Tasche hatte, gab es einen Einstellungsstopp, so dass Stephan Obermeier seine Karriere bei einem Unternehmen für Abgasreinigung in der Halbleiterindustrie startete. Vier Jahre lang sammelte er Erfahrungen in der Prozess- und Anlagenplanung, in Versuchsaufbau und -ablauf, Programmierung und Projektmanagement. Anschließend klappte es mit seiner Bewerbung für die aktuelle Position bei Linde.