„Es ist sehr, sehr spannend“

Das Studium, das sie zur Schienenfahrzeugtechnik gebracht hat, war eine auf vier Jahre angelegte kooperative Ingenieursausbildung (KIA) an der Hochschule Niederrhein-Krefeld. Das KIA-Studium kombiniert ein wissenschaftliches Studium (Bachelor of Engineering in Design) mit einer verkürzten betrieblichen Ausbildung (Industriemechanikerin). In ihren ersten beiden Jahren war Kathrin Kosthorst drei Tage pro Woche in ihrem Ausbildungsbetrieb, dem Krefelder Fertigungsstandort von Siemens Mobility, und beschäftigte sich zwei Tage mit dem Erwerb von technischem Grundlagenwissen an der Hochschule. Die letzten beiden Jahre studierte sie in Vollzeit und absolvierte Praxiseinsätze nur während der Semesterferien.

Im Laufe ihrer mittlerweile neunjährigen beruflichen Tätigkeit hat der glasfaserverstärkte Kunststoff das besondere Interesse von Kathrin Kosthorst geweckt. Dieses Material kommt beim Innenausbau der Züge zum Einsatz. Sie interessiert sich jedoch weniger für das Produktdesign, sondern für die Technik der Verkleidungselemente: Das Besondere an glasfaserverstärkten Kunststoffen in Schienenfahrzeugen ist, im Vergleich zur Automobilindustrie, etwa der hohe Brandschutz – der schränkt die Auswahl an verfügbaren Rohmaterialen stark ein und erlaubt letztendlich auch nur erfahrenen Zulieferern die Verarbeitung.