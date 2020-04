Physiker – Hintergrund

Analytisch denkende Lösungsfinder

In wissenschaftlichen Instituten, bei Unternehmensberatungen, sogar im Bundeskanzleramt: Physiker werden in den verschiedensten Bereichen gebraucht. Entsprechend vielfältig sind die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten.

Die Physikerin Dr. Sandra Peglow (31) arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe Umweltphysik am Institut für Physik der Universität Greifswald. „Wir beschäftigen uns unter anderem mit physikalischen und chemischen Prozessen in der mittleren Erdatmosphäre – im Höhenbereich von etwa zehn bis 100 Kilometer. Dazu zählen beispielsweise das Airglow-Phänomen (Nachthimmellicht) oder leuchtende Nachtwolken“, beschreibt sie das generelle Forschungsgebiet.

Satellitendaten und Vulkanausbrüche

Sandra Peglow Foto: privat

„Die momentan spannendste Fragestellung für mich ist, welche Auswirkungen Vulkanausbrüche auf die mittlere Atmosphäre haben“, erklärt die Physikerin. Mithilfe einer speziellen Analysesoftware wertet sie Daten von Satelliten aus, um aus diesen Informationen neue Erkenntnisse zu noch unbekannten Zusammenhängen zu gewinnen: „Mit meinem Projektleiter diskutiere ich regelmäßig meine Ergebnisse und präsentiere sie außerdem bei gemeinsamen Projekttreffen.“ Ihre Arbeitsgruppe besteht derzeit aus 13 Mitarbeitern und Studierenden. „Typischerweise arbeiten wir in wissenschaftlichen Projekten mit anderen Universitäten und Forschungseinrichtungen zusammen, um wertvolle Expertise zu bündeln“, ergänzt Dr. Sandra Peglow.

Berufsziel Wissenschaftlerin

Die Forschungstätigkeit in ihrer heutigen Arbeitsgruppe begann sie im April 2019, ein Jahr nach Abschluss ihrer Promotion. „Mich hat die Anschaulichkeit des fachlichen Themas und dessen Relevanz angesprochen“, begründet sie ihre Wahl, „Zudem hatte ich bereits zu Beginn meines Physikstudiums an der Universität Greifswald ein akademisch geprägtes Berufsbild vor Augen. Während des Studiums stand ich im engen Kontakt mit wissenschaftlichen Arbeitsgruppen, was mich in meiner Entscheidung für die Wissenschaft bestärkt hat.“ Nach ihrem Masterabschluss 2012 promovierte sie an der Universität Rostock, wobei sie den experimentellen Teil ihrer Dissertation am Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie (INP) in Greifswald absolvierte.



„Mein Physikstudium hat mich sehr gut auf meine heutigen Aufgaben vorbereitet. Denn einerseits vermittelt es die gesamte Themenbreite des Fachs – von der Mechanik bis zur Kernphysik. Zum anderen lernte ich, mich immer wieder neu in unterschiedliche Forschungsthemen und -methoden sowie Technologien einzuarbeiten, was für meine heutige Arbeit wichtig ist.“ An ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit gefällt ihr vor allem der große Gestaltungsspielraum: „Ich kann eigene Lösungsansätze verfolgen und mir meine Zeit selbst einteilen – was jedoch ein gewisses Maß an Zeitmanagement-Fähigkeiten erfordert. Außerdem habe ich die Möglichkeit, mich mit anderen Arbeitsgruppen auszutauschen.“ Für die Zukunft wünscht sie sich: „Ich würde gerne meinen beruflichen Weg in der akademischen Forschung fortsetzen.“

Vielfältige Berufsmöglichkeiten

Susanne Friebel Foto: DPG

Wie Dr. Sandra Peglow heute, verfügten 2018 rund 122.000 Erwerbstätige über einen Studienabschluss in Physik – fünf Prozent mehr als 2017. Von ihnen arbeiten nach Selbsteinschätzung etwa 35.000 originär als Physiker. Ein großer Teil der Physikerinnen und Physiker ist jedoch in anderen Berufsfeldern tätig. „Ihre Analysefähigkeit und Lösungsfindungskompetenz ist in vielen Bereichen gefragt“, erklärt Dr. Susanne Friebel, Vorstandsmitglied für Industrie und Wirtschaft der Deutschen Physikalischen Gesellschaft e. V. (DPG). Laut DPG trifft man überdurchschnittlich häufig auf Physiker in Branchen mit einer hohen Akademikerdichte. Zu typischen Tätigkeitsbereichen gehören die technische Entwicklung und Produktion, Informations- und Kommunikationstechnik oder auch Unternehmensführung und -organisation. Etwa 23 Prozent sind in der Lehre tätig. Physikerinnen und Physiker arbeiten überdies als Experten außerhalb ihres Fachs – darunter zehn Prozent in Ingenieurberufen und sieben Prozent im wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. Außerdem ist knapp ein Drittel im öffentlichen Dienst beschäftigt.

Vollbeschäftigung mit vielen Karrierechancen

Seit 2016 geht die Anzahl arbeitsloser Physiker kontinuierlich zurück. „Die Arbeitslosigkeit unter Physikern ist im Jahr 2019 im Vergleich zum Vorjahr um sieben Prozent auf knapp 1.500 jahresdurchschnittlich gesunken“, erklärt Claudia Suttner, Arbeitsmarktexpertin bei der Bundesagentur für Arbeit (BA). „Sie ist damit so gering, dass man von Vollbeschäftigung sprechen kann“, ergänzt sie. Gleichzeitig wurden im Jahresverlauf 2019 insgesamt 1.000 offene Stellen gemeldet. „Allerdings richten sich nur wenige Stellenangebote explizit an Physiker“, stellt die BA-Expertin klar. „Rund 50 Prozent der Stellenangebote stammen aus dem typischen Einstiegsbereich für Physiker: Forschung und Entwicklung (FuE) – entweder an Hochschulen oder in der Industrie und Wirtschaft,“ erläutert Dr. Susanne Friebel von der DPG.