Die Zukunft mitgestalten

Foto: Stache Schon im ersten Semester programmierte Jasmin Hofbauer kleinere Programme wie ein LED-Spiel selber.

Künstliche Intelligenz

Maschinen, die denken können? Auch in Deutschland wird intensiv auf diesem Gebiet geforscht. Kein Wunder, dass immer mehr Studiengänge entstehen, die sich dem Thema widmen. So wie der Bachelorstudiengang Künstliche Intelligenz an der Technischen Hochschule Deggendorf (THD), in dem Jasmin Hofbauer (22) seit 2019 eingeschrieben ist.