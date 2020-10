Die technische Seite der Medien

Foto: Sebastian Maisel

Franca B. gefällt vor allem die praxisnahe Ausrichtung des Studiums. Dazu gehört etwa die Möglichkeit, an Studioproduktionen teilzunehmen, in denen praktische Projekte im Bereich Film, Interaktive Medien, Ton oder Visual Effects umgesetzt werden. Sie entschied sich zunächst für Interaktive Medien, wobei sie sich primär der Programmierung zuwandte. In diesem Rahmen kreierte die 22-Jährige ein Computerspiel – eine gute Vorbereitung für ihr Pflichtpraktikum, das sie bei einem Spieleentwickler machte. Und bei dem Franca B. so überzeugte, dass sie dort seitdem als Freiberuflerin tätig ist.