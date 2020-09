Informativ und packend

Foto: privat

Philipp Flügger ist mittlerweile im sechsten Semester und steht kurz vor dem Abschluss. Seine Bachelorarbeit will er über Chatbots schreiben, Programme, die einem Internetnutzer in Chats Antworten auf ihre Fragen geben oder sogar einfache Gespräche mit ihnen führen können. „Das Unternehmen, in dem ich meine Bachelorarbeit schreibe, habe ich in einem praktischen Studienprojekt kennengelernt. Mit fünf Studenten haben wir einen Prototypen für ein Online-Support-Center für das Unternehmen entwickelt“, berichtet Philipp Flügger. Der 22-Jährige hat sich für das Studium der Wirtschaftsinformatik entschieden, weil er sich schon als Schüler für Computer interessierte, aber nicht nur programmieren wollte. „Das Studium ist eine ausgewogene Mischung aus Informatik, Betriebswirtschaft (BWL) und Wirtschaftsinformatik“, berichtet Philipp Flügger. „Man sollte sich also für alle Bereiche gleichermaßen interessieren.“ In den ersten Semestern ging es in allen drei Fächern um die Grundlagen. Mathematik und Statistik gehörten ebenso dazu wie Marketing und Rechnungswesen sowie Künstliche Intelligenz – ein Schwerpunkt der Universität Trier. Nicht umsonst ist das Fach Wirtschaftsinformatik dort an die mathematisch-wirtschaftliche Fakultät angegliedert. Auch das Management von Softwareprojekten war Teil seines Studiums.