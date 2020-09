Netzwerke sind wichtig

Foto: Meike Faltus

Zu den Mandant*innen der M&A-Beratungsgesellschaft gehören kleine und mittlere Unternehmen oder deren Gesellschafter*‘innen. Die Geschäftsmodelle sind sehr unterschiedlich. Praktisch täglich lernt ein*e M&A-Spezialist*in wie Andreas Frey neue kennen. „Wir haben Mandanten aus vielen verschiedenen Branchen: Darunter Firmen aus dem Gesundheitsbereich, Entsorgungsunternehmen, Logistikunternehmen, Maschinenbauer oder Handelsunternehmen, die sich auf eine Nische spezialisiert haben. Gemeinsam ist allen, dass ein Käufer für das Unternehmen gesucht wird. Ihre bisherigen Gesellschafter wollen nun vielleicht den Ruhestand genießen oder noch einmal etwas ganz anderes machen“, erzählt Andreas Frey.

Anders als ein* Unternehmensberater*in ist er nur selten und meistens nach Feierabend oder am Wochenende bei Mandant*innen vor Ort. Denn die Mitarbeiter*innen werden in der Regel erst zu einem späteren Zeitpunkt in den Verkaufsprozess eingeweiht, da das Thema Verschwiegenheit von großer Bedeutung ist.

Zweck eines solchen Besuches ist es, sich ein Bild vom Unternehmen zu machen. Danach bereitet Andreas Frey alle gesammelten Informationen in einer Art Werbebroschüre auf und macht sich damit auf die Suche nach passenden Käufer*innen. Er und sein Partner, Dr. Peter Urbanek, nutzen dafür in erster Linie ihr großes Netzwerk. Manchmal geht es dennoch nur über einen direkten Anruf bei einem*einer potenziellen Kaufinteressent*in. „Dann muss man auch einmal hartnäckig bleiben, um an den Chef heranzukommen“, berichtet er. Potentielle Käufer*innen können zum Beispiel Wettbewerber*innen sein, die ihre strategische Marktposition verbessern wollen, aber auch Finanzinvestor*innen . Mit allen muss der*die M&A-Berater*in auf Augenhöhe kommunizieren. „Das ist am Anfang schon eine Herausforderung, wenn man als junger Berater einem gestandenen Geschäftsführer gegenübertritt.“

Das passende Auftreten dafür hat er sich unter anderem während seiner Banklehre angeeignet, die er nach dem Abitur in seiner süddeutschen Heimat absolviert hat. Eine weitere wichtige Station für seinen späteren Werdegang war sein Praktikum im Projektcontrolling von Mercedes-AMG in Affalterbach: „Das war stressig, hat aber auch viel Spaß gemacht und ich konnte viele wertvolle Erfahrungen sammeln“, sagt Andreas Frey.