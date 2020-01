Arbeiten rund um flüssige Lebensmittel

Foto: Ria Kipfmüller Nicht nur Brauer und Mälzer sind in der Getränkeindustrie gut aufgehoben.

Getränkeindustrie – Übersicht

Die meisten Beschäftigten in der Getränkeindustrie haben eine Ausbildung. Aber auch Studium und Weiterbildungen sind gute Optionen, wenn man in der Branche tätig werden will.