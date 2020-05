Die Basis für die richtige Wahl

Das ehrenamtliche Engagement wird aus eigenem Antrieb heraus gewählt, und das ist entscheidend, wenn es um die Wahl des späteren Berufs beziehungsweise des Studiums oder der Ausbildung geht. „Nehmen wir zum Beispiel einen jungen Menschen, der sich während seiner Schulzeit als Jugendgruppenleiter bei den Pfadfindern engagiert hat und die Auszeichnung JuLeiCa (Jugendleiter/in Card, Ausweis für ehrenamtliche Mitarbeiter in der Jugendarbeit, Anmerkung der Redaktion) erworben hat. Gerade seine Begeisterung für diese Tätigkeit gibt ein Bild seiner Interessen und Neigungen. Diese Faktoren sollten sich in dem Beruf wiederfinden, den er wählt“, erklärt Ute Haupt.

Was käme in diesem Fall in Frage? „Da käme mir spontan Lehramt oder Soziale Arbeit in den Sinn“, sagt Ute Haupt. „Zusätzlich können die ehrenamtlichen Tätigkeiten und eventuelle Belege dafür, wie zum Beispiel die JuLeiCa, als Pluspunkt in die Bewerbung einfließen.“

Es gibt natürlich noch viele andere ehrenamtliche Tätigkeiten, die sich in einen späteren Beruf übersetzen lassen. Wer zum Beispiel im örtlichen Sportverein die Jugendmannschaft trainiert, hat zum einen bereits besondere Fähigkeiten erworben und ein großes Interesse an Sporttheorie oder pädagogischen Themen. Für denjenigen käme vielleicht ein Studium der Sportwissenschaft oder Sportpädagogik in Frage.