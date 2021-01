Designer*innen braucht das Land

Foto: privat

Designer*innen arbeiten je nach Ausrichtung zum Beispiel in Werbe-, Medien- und PR-Agenturen, in Grafikbüros, in Verlagen oder in Entwicklungs- und Konstruktionsabteilungen insbesondere von Industrieunternehmen. Die Entwicklungsmöglichkeiten für Berufseinsteiger*innen sind breit gefächert, erklärt Victoria Ringleb: „Entweder man entscheidet sich für die Arbeit als Gestalter, das passiert an Bildschirm und Rechner oder mit dem Stift in der Hand. Oder es kommen Designberatung und -management oder auch die Beratung und Begleitung kreativer Prozesse in Unternehmen infrage. Design und Kreativität werden immer stärker in allen Unternehmensprozessen eingesetzt, um diese verständlich zu machen oder Innovationen zu ermöglichen.“