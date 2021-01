Hauptbereich

Die Auswahl an Berufen, in denen Design eine Rolle spielen, ist groß. Hier findest du eine Übersicht über einige Berufe, in denen du dich kreativ-gestalterisch austoben kannst.

Studienberufe

Mediendesigner/in Aufgaben: Sie planen, entwerfen und gestalten Medien, z. B. Anzeigen, Werbespots, Firmenlogos, Internetseiten oder komplette virtuelle Szenarien.

Mögliche Arbeitgeber: Werbe-, Medien- und Multimedia-Agenturen, freie Grafikdesign-Büros, PR-Agenturen mit eigener Grafikabteilung, Betriebe der Druck- und Medienvorstufe, Verlage, Rundfunk- und Fernsehanstalten, Unternehmen der Film- und Videofilmherstellung, Softwareanbieter Mehr zum Berufsbild „Mediendesigner/in“ auf BERUFENET>>

Produktentwickler/in Aufgaben: Sie konzipieren technologisch orientierte Produkte der Gebrauchs- und Investitionsgüterindustrie. Den Entwicklungsprozess steuern bzw. begleiten sie von der Produktidee bis zur Markteinführung. Bestehende Produkte verbessern sie oder passen sie an veränderte Anforderungen an.

Mögliche Arbeitgeber: Unternehmen nahezu aller Wirtschaftsbereiche Mehr zum Berufsbild „Produktentwickler/in“ auf BERUFENET>>

Modedesigner/in Aufgaben: Sie entwerfen und gestalten Kleidung bzw. Modekollektionen.

Mögliche Arbeitgeber: Bekleidungshersteller, Ateliers für Modedesign, Einzel- und Versandhandel, Mode-/Fachverlage Mehr zum Berufsbild „Modedesigner/in“ auf BERUFENET>>

Computervisualist/in Aufgaben: Sie erzeugen mithilfe von Computern Bilder und be- oder verarbeiten diese. Dazu gehören etwa technische Bildaufnahmen und Bereiche wie die Bildauswertung, die automatische Bildinterpretation, die Bildwiedergabe oder auch die Bildkommunikation.

Mögliche Arbeitgeber: Bereich der Softwareentwicklung und -forschung, Unternehmen der Automobilindustrie, Hersteller medizinischer Geräte mit bildgebenden oder bildverwendenden Komponenten, Audio- und Videostudios, Filmproduktionen oder Medien- und Grafikagenturen Mehr zum Berufsbild „Computervisualist/in“ auf BERUFENET>>

Ausbildungsberufe

Mediengestalter/in Digital und Print – Konzeption und Visualisierung Aufgaben: Mediengestalter*innen Digital und Print dieser Fachrichtung analysieren Zielgruppen und erstellen Medienkonzeptionen. Sie präsentieren den Kunden Entwürfe und arbeiten diese für die mediengerechte Weiterverarbeitung aus.

Mögliche Arbeitgeber: Werbeagenturen bzw. Werbeabteilungen größerer Unternehmen, Verlage und andere Firmen der Druck- und Medienwirtschaft, Medienagenturen im Bereich Bilderdienste oder Multimedia Mehr zum Berufsbild „Mediengestalter/in Digital und Print – Konzeption und Visualisierung“ auf BERUFENET>>

Technische/r Produktdesigner/in der Fachrichtung Produktgestaltung und -konstruktion Aufgaben: Sie entwerfen und konstruieren Bauteile, Baugruppen oder Produkte nach Kundenwunsch. Für die Erstellung von 3-D-Datenmodellen nutzen sie v. a. CAD-Systeme. Sie wählen Werkstoffe, Normteile sowie Fertigungs- und Montagetechniken aus und beachten dabei Kostenaspekte sowie technische und gestalterische Anforderungen. Zudem erstellen sie die technische Dokumentation.

Mögliche Arbeitgeber: Entwicklungs- und Konstruktionsabteilungen insbesondere von Industrieunternehmen, Konstruktionsbüros und bei Industriedienstleistern Mehr zum Berufsbild „Technische/r Produktdesigner/in in der Fachrichtung Produktgestaltung und -kostruktion“ auf BERUFENET>>

Designer/in - Mode (schulische Ausbildung) Aufgaben: Sie entwerfen und gestalten Damen-, Herren-, Kinder- sowie Sportbekleidung, setzen Entwürfe in fertigungsreife Schnittmuster um und koordinieren Arbeitsschritte in Marketing und Produktion.

Mögliche Arbeitgeber: Modeateliers, Entwurfsabteilungen bei Bekleidungsherstellern, Film- und Fernsehanstalten oder Theater Mehr zum Berufsbild „Designer/in - Mode“ auf BERUFENET>>

Designer/in - Kommunikationsdesign Aufgaben: Sie planen und entwerfen Produkte der visuellen Kommunikation.

Mögliche Arbeitgeber: Werbe-, Medien- oder PR-Agenturen, Büros für Grafik- und Kommunikationsdesign, Verlage, Ausstellungs- und Kongressveranstalter, größere Druckereien Mehr zum Berufsbild „Designer/in - Kommunikationsdesign“ auf BERUFENET>>