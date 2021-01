Mehr als ein Formgeber

Wir profitieren von jungen Designer*innen, da sie mit einen frischen Blick an die Sache rangehen und so die Sichtweise der neuen Kund*innen-Generation in unsere Designentwicklung bringen. Sie sind aufgewachsen mit den digitalen Werkzeugen wie Virtual Reality oder digitalem Skizzieren, was mehr und mehr Teil eines zeitgemäßen Entwicklungsprozesses des Autodesigns ist.

Von Bewerber*innen erwarten wir mindestens ein Bachelorabschluss in Industrie- oder Produktdesign. Darüber hinaus zählt für uns in erster Linie das Talent für emotionales Fahrzeugdesign. Soft Skills und das Arbeiten im Team sind uns darüber hinaus sehr wichtig. Wir suchen Menschen, die neugierig und Neuem gegenüber aufgeschlossen sind. Exterior Designer*innen, die eine Vision mittels Skizze und digitaler Modellierung in 3-D bringen. Tonmodelleure, die als kreative Künstler*innen diese skizzierten Visionen physisch umsetzen. Interior Designer*innen, die Erlebnisse der Kund*innen im Auto entwerfen und die mit Modellen arbeiten, um die Ergonomie und die Emotionen dieser Erlebnisse zu verfeinern. Nicht zuletzt Colour & Material Designer*innen mit ganz unterschiedlichen Design-Hintergründen, die Experten in Bezug auf Material- und Farbzusammenspiel sind.